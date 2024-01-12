Ріші Сунак сьогодні відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги

Сьогодні, 12 січня 2024 року, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідає Київ і оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантії безпеки та гуманітарну підтримку. Про це повідомляє Sky News.



Британський прем'єр підпише з президентом Володимиром Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво у сфері безпеки.



Зазначається, що до нової угоди між двома країнами увійде обмін розвідувальними даними, кібербезпека, медична та військова підготовка, а також оборонно-промислове співробітництво.



«Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки», - заявив прем'єр-міністр.



Раніше стало відомо, що США призупинили військову допомогу Україні, поки Конгрес не схвалить новий пакет для підтримки Києва.