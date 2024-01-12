США приостановили военную помощь Украине — Кирби

США приостановили военную помощь Украине, пока Конгресс не одобрить новый пакет для поддержки Киева. Об этом сообщил Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



Он отметил, что американцы передали последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег. Его объявляли в конце декабря 2023 года.



«Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по этому запросу, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование», — пояснил он.



По словам Кирби, атаки, которые проводят россияне, только усиливаются. Он также напомнил, что оккупанты стали использовать северокорейские баллистические ракеты.



Ранее стало известно, что Северная Корея недавно предоставила России баллистические ракеты и пусковые установки для использования Москвой в войне против Украины.