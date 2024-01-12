Оккупанты за сутки обстреляли три громады Донетчины: есть повреждения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 11 января, атаковали Донецкую область. Три громады были обстреляны со стороны россиян, есть повреждения,однако в результате этого ни один гражданский не пострадал. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала», — написал он.





По его словам, в Марьинской громаде под артиллерийским огнем Красногоровка, Новомихайловка и Ильинка.





Кроме того, Константиновка получила два ракетных удара — захватчики попали на территорию больницы, без повреждений. Также в громаде обстреляны Белая Гора, Дылеевка, Предтечино, Александро-Шультино, Нелиповка и Николаевка.





Также в Часовоярской громаде поврежден частный дом, обстрелян Северск.





Филашкин добавил, что из прифронтовых населенных пунктов в сутки эвакуировано 150 человек, в том числе 19 детей.



Напомним, за 11 января территория Константиновской громады подверглась российским обстрелам в районе населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Нелиповка, Предтечино, Николаевка, которые находятся недалеко от линии соприкосновения.