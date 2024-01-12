Константиновка: российская ракета ночью ударила по территории больницы

За минувшие сутки территория Константиновской громады подверглась российским обстрелам в районе населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Нелиповка, Предтечино, Николаевка, которые находятся недалеко от линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщила Константиновская городская военная администрация.

Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также в 1:30 ночи 12 января оккупанты подвергли ракетному обстрелу Константиновку — удар пришелся по территории больницы.

«Повреждения на месте попадания не зафиксированы. Раненые и погибшие не обнаружены», — говорится в сообщении ГВА.