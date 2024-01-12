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Окупанти за добу обстріляли три громади Донеччини: є пошкодження

12 січня 2024, 11:22

Окупанти за добу обстріляли три громади Донеччини: є пошкодження

Російські окупанти минулої доби, 11 січня, атакували Донецьку область. Три громади було обстріляно з боку росіян, є пошкодження, проте внаслідок цього жоден громадянський не постраждав. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», — написав він.



За його словами, у Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка.



Крім того, Костянтинівка отримала два ракетні удари — загарбники потрапили на територію лікарні без пошкоджень. Також у громаді обстріляно Білу Гору, Диліївку, Предтечине, Олександро-Шультине, Нелипівку та Миколаївку.



Також у Часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок, обстріляний Сіверськ.



Філашкін додав, що з прифронтових населених пунктів за добу евакуйовано 150 осіб, у тому числі 19 дітей.

Нагадаємо, за 11 січня територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів у районі населених пунктів Біла Гора, Діліївка, Олександро-Шультине, Нелипівка, Предтечине, Миколаївка, які знаходяться неподалік лінії зіткнення.

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Вадим Філашкін
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