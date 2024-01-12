Окупанти за добу обстріляли три громади Донеччини: є пошкодження

Російські окупанти минулої доби, 11 січня, атакували Донецьку область. Три громади було обстріляно з боку росіян, є пошкодження, проте внаслідок цього жоден громадянський не постраждав. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», — написав він.





За його словами, у Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка.





Крім того, Костянтинівка отримала два ракетні удари — загарбники потрапили на територію лікарні без пошкоджень. Також у громаді обстріляно Білу Гору, Диліївку, Предтечине, Олександро-Шультине, Нелипівку та Миколаївку.





Також у Часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок, обстріляний Сіверськ.





Філашкін додав, що з прифронтових населених пунктів за добу евакуйовано 150 осіб, у тому числі 19 дітей.



Нагадаємо, за 11 січня територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів у районі населених пунктів Біла Гора, Діліївка, Олександро-Шультине, Нелипівка, Предтечине, Миколаївка, які знаходяться неподалік лінії зіткнення.