Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области

12 января 2024, 13:22

Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области

За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области

К пожизненному заключению приговорен военнослужащий России, убивший выстрелами в спину двух мирных жителей возле с. Мрия в Киевской области. Об этом информирует прокуратура Киевской области. 

«Суд признал виновным старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вооруженных сил России в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой «V» и надписью «Танковый спецназ RUS» приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

Авто оккупантов, на котором перевозили награбленное. Фото: Киевская областная прокуратура

Отмечается, что к оккупантам вышли двое безоружных граждан – владелец и охранник автосалона. Убедившись в том, что люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти.

«Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались», — подтвердили в прокуратуре.

Преступления россиян зафиксировали камеры автосалона. Фото: Нацполиция

После убийства, военные РФ зашли в автосалон и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия. 

Следователи Нацполиции в АР Крым установили личность убийцы. Это 28-летний уроженец г. Омска, который проходил службу в 212-м окружном учебном центре.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Киевская область
Прочее
Военное преступление Убийство гражданских

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
09:45
Коллапс с отоплением в Мариуполе: оккупанты уже не могут скрывать реальность
08:30
За сутки оккупанты выпустили по Херсонщине более 300 снарядов, погиб человек
08:00
Морозы могут изменить ситуацию на фронте в Украине — ISW
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 января
22:15
В Донецке решили не обустраивать проруби на Крещение
20:40
В Донецке во время обстрела ранены 5 человек, повреждены дома, детский сад и школа
16:59
В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри
15:35
Жителям оккупированной Херсонщины выдают уголь в обмен на российский паспорт — ЦНС
14:59
В Луганской области оккупанты планируют создать шесть всероссийских свалок — ОВА
14:38
В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой
10:57
Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки
09:58
За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более сотни раз
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
все новости
16:15
В РФ снова сработала ПВО: в Миноброны отчитались, что сбили беспилотник
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
15:58
В результате авиаудара по Авдеевке погиб мужчина
14:59
ВСУ отвоевали полкилометра территории у россиян вблизи Вербового
14:58
Чешский подросток убежал из дома и пересек две границы, чтобы защищать Украину
14:29
Россия готовится защищать свои замороженные активы — Bloomberg
14:11
С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
13:22
Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12:58
В интервью Le Monde Буданов рассказал, что является препятствием для наступления на фронте
12:42
«Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты
12:25
Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
11:58
Кому отключат свет за долги: комментарий гендиректора Yasno
11:44
90 % военной техники РФ в Крынках было уничтожено — разведка Британии
11:22
Оккупанты за сутки обстреляли три громады Донетчины: есть повреждения
10:59
Через «Дію» уже перерегистрировали более 5 тысяч транспортных средств
10:40
Экс-чиновница пыталась сбежать в ЕС: коллаборантка помогала россиянам депортировать украинских детей
10:25
Константиновка: российская ракета ночью ударила по территории больницы
09:59
РФ применяет в Авдеевке авиабомбы, а местное население погибает от морозов: Барабаш рассказал о ситуации в городе
все новости
ВИДЕО
С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС
12 января, 14:11
За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12 января, 13:22
«Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты «Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты
12 января, 12:42
Дырка в стене дома после попадания снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
12 января, 12:25
Россия против Украины: война фейков ► Россия против Украины: война фейков ►
11 января, 21:57
В оккупированном Донецке перевернулся автобус. Фото: Типичный Донецк В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри
11 января, 16:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама