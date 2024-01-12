Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области

За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области

К пожизненному заключению приговорен военнослужащий России, убивший выстрелами в спину двух мирных жителей возле с. Мрия в Киевской области. Об этом информирует прокуратура Киевской области.



«Суд признал виновным старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вооруженных сил России в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.



Прокуроры доказали, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой «V» и надписью «Танковый спецназ RUS» приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

Авто оккупантов, на котором перевозили награбленное. Фото: Киевская областная прокуратура

Отмечается, что к оккупантам вышли двое безоружных граждан – владелец и охранник автосалона. Убедившись в том, что люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти.



«Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались», — подтвердили в прокуратуре.

Преступления россиян зафиксировали камеры автосалона. Фото: Нацполиция

После убийства, военные РФ зашли в автосалон и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.



Следователи Нацполиции в АР Крым установили личность убийцы. Это 28-летний уроженец г. Омска, который проходил службу в 212-м окружном учебном центре.