Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області

За вбивство мирних громадян одного з окупантів засудили на довічне. Фото: Прокуратура Київської області

До довічного ув'язнення засуджено військовослужбовця Росії, який убив пострілами в спину двох мирних жителів біля с. Мрія у Київській області. Про це повідомляє прокуратура Київської області.



«Суд визнав винним старшого лейтенанта 5-ї окремої гвардійської танкової бригади збройних сил Росії у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Він заочно засуджений до довічного позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.



Прокурори довели, що у березні 2022 року п'ять військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та написом «Танковий спецназ RUS» приїхали на підприємство поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Автомобільних окупантів, на якому перевозили награбоване. Фото: Київська обласна прокуратура

Зазначається, що до окупантів вийшли двоє беззбройних громадян – власник та охоронець автосалону. Переконавшись у тому, що люди не становлять їм жодної загрози, дозволили їм піти.



«Однак, як тільки вони відійшли на кілька метрів, засуджений разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних жителів. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли», - підтвердили у прокуратурі.

Злочини росіян зафіксували камери автосалону. Фото: Нацполіція

Після вбивства військові РФ зайшли в автосалон і викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автомобіль, що було зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.



Слідчі Нацполіції в АР Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець м. Омська, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі.