С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС

Город Авдеевка Донецкой области вот уже четвертый месяц находится под давлением российских войск. Украинские спасатели стараются ежедневно вывозить людей в безопасные места. В частности, с начала 2024 года эвакуированы 17 гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«С начала года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады, из которых 3 человека были ранены в результате вражеских обстрелов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что спасатели в составе эвакуационной группы «Феникс» в течение двух дней совместно с сотрудниками Национальной полиции эвакуировали 6 жителей из Авдеевки. Сейчас эвакуированные находятся в безопасности и имеют возможность уехать в более безопасные регионы страны.



Напомним, многие люди в Авдеевке отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье.