В ОВА сообщили, сколько людей осталось в Авдеевке и почему они не соглашаются на эвакуацию

По состоянию на 11 января в Авдеевке, которую оккупанты пытаются захватить, проживает более 1000 горожан. Многие люди отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в интервью.

«В Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы, сегодня около тысячи обстрелов как по линиям фронта, так и в районах Авдеевки, Красногоровки, Торецкой громады. В Авдеевке проживает 1152 человека, в Марьинской громаде — 3260, в Угледарской — 663 человека. Эвакуация постоянно продолжается, но некоторые отказываются выезжать, они говорят: «Некуда ехать, Здесь наши дома, здесь наши дети выросли», — отметил он.



По словам Филашкина, полиция и подразделение «Белый ангел» занимаются эвакуацией жителей фронтовых городов. Также волонтеры пытаются завозить гуманитарную помощь.



«Гуманитарная помощь сложная, потому что враг не дает заехать в эти места. Если и удается туда попасть, то завозим медикаменты и продукты питания», — резюмировал он.





Напомним, вокруг Авдеевки Донецкой области выпало до полуметра снега. Известно, что на украинских позициях -15 градусов.



«Как было горячо, так и остается. Сейчас минус 15, почти сутки очень сильно падал снег. Насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и врагом. Мы находимся в обороне, они пытаются штурмовать», — отметил он.



По словам Барабаша, россияне наносят по городу около 20 авиабомбовых ударов. Также они применяют тяжелую технику и пехотные штурмы.