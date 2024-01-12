З початку 2024 року рятувальники евакуювали 17 жителів з Авдіївської громади — ДСНС

Місто Авдіївка Донецької області вже четвертий місяць перебуває під тиском російських військ. Українські рятувальники намагаються щодня вивозити людей у безпечні місця. Зокрема, з початку 2024 року евакуйовано 17 цивільних. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«З початку року рятувальники евакуювали 17 мешканців Авдіївської громади, з яких 3 людей було поранено внаслідок ворожого обстрілу», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що рятувальники у складі евакуаційної групи «Фенікс» протягом двох днів спільно зі співробітниками Національної поліції евакуювали 6 мешканців з Авдіївки. Наразі евакуйовані перебувають у безпеці та мають можливість виїхати у безпечніші регіони країни.



Нагадаємо, багато людей в Авдіївці відмовляються від евакуації, мотивуючи це тим, що не хочуть залишати своє житло.