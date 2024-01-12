СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП. Сторонник российской агрессии благословил «присоединение» Луганска к РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого «присоединения» временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.

Там он поддержал агрессивную войну РФ против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганской области.

В мае того же года Поворознюк был на заседании «круглого стола», проводимого в Луганске под руководством главаря т.н. «ЛНР» Леонида Пасечника.

Тогда на камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие «резолюции», где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов он героизировал российских оккупантов и призвал к продолжению войны против Украины.

На основании собранных доказательств Поворознюку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ранее к нему применили санкции.

«Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности», — отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что украинская контрразведка задержала еще одну агентку ФСБ, которая ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки.