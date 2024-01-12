СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильник російської агресії благословив «приєднання» Луганська до РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Там він підтримав агресивну війну РФ проти України та захоплення частини української території, зокрема Луганської області.

У травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», яке проводилось у Луганську під керівництвом ватажка т.зв. «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Тоді на камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за ухвалення «резолюції», де розповсюджували фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

Крім того, під час численних інтерв'ю для кремлівських пропагандистів він героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

На підставі зібраних доказів Поворознюку повідомили про підозру у допомозі державі-агресору. Раніше до нього застосували санкції.

«Оскільки клірик ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності», — зазначили у СБУ.

Раніше повідомлялося, що українська контррозвідка затримала ще одну агентку ФСБ, яка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.