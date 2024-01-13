В Днепровском районе Киева во время пожара обнаружены два тела в мусоросборнике

Пожар в Днепровском районе Киева. Фото: ГСЧС

В Днепровском районе Киева во время пожара были обнаружены тела двух человек в мусоросборнике. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.



«13 января в 00:14 поступило сообщение о пожаре на бульв. Амвросия Бучмы. Возгорание произошло в мусоросборнике на 1 этаже», — говорится в сообщении.



По информации спасателей, возгорание ликвидировано в 00:43. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Возгорание произошло в мусоросборнике на 1 этаже. Фото: ГСЧС

Напомним, в поселке Обухово, который расположен в 40 км от Москвы горел цех по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах.