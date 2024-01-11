Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции

Пожар под Москвой. Фото: кадр из видео

В поселке Обухово, который расположен в 40 км от Москвы горел цех по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. О пожаре сообщило МЧС России.



По информации спасателей, возгорание началось около 12 часов ночи. Пожару был присвоен ранг №3, с огнем боролось более 120 специалистов и 36 единиц техники.



Предварительно, производственный цех принадлежит ООО «Павитек». Компания специализируется на изготовлении акустических подложек из полимерных композиций, универсальных ковриков, а также спортивных продуктов: различных напольных покрытий, ковриков для фитнеса и т.д.



Для тушения пришлось использовать три пожарных гидранта. Также была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы осложнились высокой пожарной нагрузкой здания.



Российские службы МЧС задействовали на месте пожара пожарный поезд. Напомним, сегодня над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.