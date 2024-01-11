Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции

11 января 2024, 08:52

Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции

Пожар под Москвой. Фото: кадр из видео Пожар под Москвой. Фото: кадр из видео

В поселке Обухово, который расположен в 40 км от Москвы горел цех по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. О пожаре сообщило МЧС России.

По информации спасателей, возгорание началось около 12 часов ночи. Пожару был присвоен ранг №3, с огнем боролось более 120 специалистов и 36 единиц техники.

Предварительно, производственный цех принадлежит ООО «Павитек». Компания специализируется на изготовлении акустических подложек из полимерных композиций, универсальных ковриков, а также спортивных продуктов: различных напольных покрытий, ковриков для фитнеса и т.д.

Для тушения пришлось использовать три пожарных гидранта. Также была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы осложнились высокой пожарной нагрузкой здания. 

Российские службы МЧС задействовали на месте пожара пожарный поезд. Напомним, сегодня над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Россия Московская область
Прочее
Пожар

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
15:45
Оккупанты провели фильтрацию жителей Рубежного из-за падения собственной бомбы — ЦНС
13:15
Специально для войны РФ в Украине Иран разработал новый дрон-камикадзе — Sky News
11:10
Оккупанты впервые атаковали Никополь дронами-камикадзе с камерами ночного видения
10:15
Россия хочет создать 15-километровую «буферную зону» в Харьковской области — ISW
09:59
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
09:45
Фото последствий удара по детскому центру опубликовала Харьковская ОВА
08:30
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами — Белый дом
08:00
Оккупанты обстреляли Харьков, есть повреждения
23:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 января
23:05
Возглавили администрацию Северодонецка так называемой «ЛНР»: трое коллаборантов получили подозрение
21:21
Захватчики на ВОТ заставляют детей писать письма солдатам РФ — ЦНС
20:48
Во временно оккупированной Горловке погиб мужчина
16:40
В Италии отменили скандальную выставку о «расцвете» Мариуполя в оккупации — МИД
13:52
В оккупированном Рубежном сегодня обезвредили российскую бомбу
11:27
Под Славянском СБУ задержала информатора оккупантов
все новости
09:38
Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба прибыли в Эстонию
09:25
США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ — Bloomberg
08:59
В российской Калуге из-за атаки дрона повреждена наносная станция
08:52
Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции
08:44
За сутки на Донетчине оккупанты убили одного гражданского
08:25
Марьяна Безуглая сообщила о выходе из фракции и партии «Слуга народа»
08:15
Над территорией РФ сбили четыре беспилотника
08:00
Удар по Харькову: полиция опубликовала фото с места «прилета»
23:29
Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
21:40
В НАТО заверили, что продолжат помогать Украине
20:10
Российский удар по шахте на Донетчине: разрушено здание, погиб человек
19:20
Как проходит эвакуация из прифронтовых городов Донецкой области — куда обращаться
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
18:10
В Киеве реальный тюремный срок получила переселенка из Луганской области за коллаборационизм
17:25
В Кремле назвали еще одну причину, почему отвергают мирный план Зеленского
17:10
Украинские дипломаты ответили на вопросы о воинском учете за границей и получении паспорта
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Пожар под Москвой. Фото: кадр из видео Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции
11 января, 08:52
Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
10 января, 23:29
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
10 января, 09:59
Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Новости Донбасса В сети появились первые кадры помощи гражданским после атаки РФ в Покровском районе
09 января, 15:25
Удар HIMАRS по «Солнцепеку». Фото: кадр из видео ССО показало удар HIMАRS по российской системе «Солнцепек»
09 января, 12:30
Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку
09 января, 08:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама