У Дніпровському районі Києва під час пожежі виявлено два тіла у сміттєзбірнику

Пожежа у Дніпровському районі Києва. Фото: ДСНС

У Дніпровському районі Києва під час пожежі було виявлено тіла двох людей у сміттєзбірнику. Про це повідомили у ДСНС Києва.



«13 січня о 00:14 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Амвросія Бучми. Займання сталося у сміттєзбірнику на 1 поверсі», — йдеться у повідомленні.



За інформацією рятувальників, спалах ліквідовано о 00:43. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох людей. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Займання сталося у сміттєзбірнику на 1 поверсі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у селищі Обухово, яке розташоване за 40 км від Москви горів цех з виробництва полімерної продукції на 8 000 квадратних метрах.