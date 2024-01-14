Потери РФ в войне против Украины: более 800 россиян и 10 танков

За минувшие сутки, 13 января, украинские военнослужащие уничтожили еще 840 российских захватчиков, а также огромное количество военной техники. Общие потери личного состава РФ с начала полномасштабной войны уже 370 000 человек. Об этом сообщает пресс-службе в Генштабе.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 370000 (+840) человек ликвидировано;

танков — 6075 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед;

артиллерийских систем — 8747 (+19) ед;

РСЗО — 957 ед;

средства ПВО — 648 (+2) ед;

самолетов — 329 ед;

вертолетов — 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13);

крылатые ракеты — 1814 (+8);

корабли /катера — 23 ед;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед;

специальная техника — 1353 (+8).

Напомним, 13 января 2024 года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.