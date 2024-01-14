Потери РФ в войне против Украины: более 800 россиян и 10 танков

За минувшие сутки, 13 января, украинские военнослужащие уничтожили еще 840 российских захватчиков, а также огромное количество военной техники. Общие потери личного состава РФ с начала полномасштабной войны уже 370 000 человек. Об этом сообщает пресс-службе в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:
Напомним, 13 января 2024 года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.