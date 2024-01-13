Новая ракетная атака РФ по Украине: 37 ракет и 3 ударных БпЛА

Сегодня, 13 января 2023 года, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Про атаку сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:
«В результате боевой работы Воздушных Сил и ПВО было уничтожено: 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, одну управляемую авиационную ракету Х-59», — говорится в сообщении Сил обороны.
Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
«Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики"», — предупредило командование Воздушных Сил ВСУ.
Напомним, Северная Корея может продавать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем поставкам баллистических ракет малой дальности, которые используют оккупанты в войне против Украины.