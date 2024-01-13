Новая ракетная атака РФ по Украине: 37 ракет и 3 ударных БпЛА

Россия атаковала Украину: 37 ракет и 3 ударных БпЛА. Фото: ВС ВСУ / Telegram

Сегодня, 13 января 2023 года, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Про атаку сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – РФ;

3 ударные БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска –Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска обл. – РФ;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область – РФ);

«В результате боевой работы Воздушных Сил и ПВО было уничтожено: 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, одну управляемую авиационную ракету Х-59», — говорится в сообщении Сил обороны.



Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.



«Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики"», — предупредило командование Воздушных Сил ВСУ.



Напомним, Северная Корея может продавать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем поставкам баллистических ракет малой дальности, которые используют оккупанты в войне против Украины.