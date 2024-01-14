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Втрати РФ у війні проти України: понад 800 росіян та 10 танків

14 січня 2024, 09:27

Втрати РФ у війні проти України: понад 800 росіян та 10 танків

Минулої доби, 13 січня, українські військовослужбовці знищили ще 840 російських загарбників, а також величезну кількість військової техніки. Загальні втрати особового складу РФ початку повномасштабної війни вже 370 000. Про це повідомляє пресслужба у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;
  • танків - 6075 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11302 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 8747 (+19) од.;
  • РСЗВ - 957 од.;
  • засоби ППО - 648 (+2) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);
  • крилаті ракети - 1814 (+8);
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 1353 (+8).

Нагадаємо, 13 січня 2024 року Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

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