Втрати РФ у війні проти України: понад 800 росіян та 10 танків

Минулої доби, 13 січня, українські військовослужбовці знищили ще 840 російських загарбників, а також величезну кількість військової техніки. Загальні втрати особового складу РФ початку повномасштабної війни вже 370 000. Про це повідомляє пресслужба у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 13 січня 2024 року Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.