Втрати РФ у війні проти України: понад 800 росіян та 10 танків

Минулої доби, 13 січня, українські військовослужбовці знищили ще 840 російських загарбників, а також величезну кількість військової техніки. Загальні втрати особового складу РФ початку повномасштабної війни вже 370 000. Про це повідомляє пресслужба у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 6075 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11302 (+33) од.;

артилерійських систем - 8747 (+19) од.;

РСЗВ - 957 од.;

засоби ППО - 648 (+2) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);

крилаті ракети - 1814 (+8);

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од.;

спеціальна техніка - 1353 (+8).

Нагадаємо, 13 січня 2024 року Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.