Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном на Харьковщине

Оккупационные войска РФ обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Волчанске Харьковской области сегодня, 14января. Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.



«Уничтоженный урожай и разрушенные помещения – россияне продолжают варить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв», — написал он.



По его словам, две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.





Следственно-оперативная группа и взрывотехники работают на месте. По факту очередного нарушения законов и обычаев войны расследуем уголовное производство.





Напомним, в результате атаки 11 января пострадали 12 человек, среди них иностранцы. Двое из пострадавших находятся в больнице.