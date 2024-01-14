Окупанти скинули авіабомби на ангари з зерном на Харківщині

Окупаційні війська РФ обстріляли сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області сьогодні, 14 січня. Окупанти скинули авіабомби на ангари з зерном. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.



«Знищений урожай та зруйновані приміщення — росіяни продовжують варити по цивільних об'єктах. У Вовчанську атакували з неба ангари із зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців, там не було. На щастя, обійшлося без жертв», — написав він.



За його словами, дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.





Слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За фактом чергового порушення законів та звичаїв війни розслідуємо кримінальне провадження.





Нагадаємо, внаслідок атаки 11 січня постраждали 12 людей, серед них іноземці. Двоє з постраждалих перебувають у лікарні.