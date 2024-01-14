Украинские военные сбили над Азовским морем российский военный самолет А-50 и подбили Ил-22 вечером 14 января. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Силах обороны.



Отмечается, что Воздушными силами был сбит самолет А-50 и повреждении Ил-22М11 ВКС РФ, бортовой номер 75106.

Подчеркивается, что А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. Самолет исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.



Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового и в итоге был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21:00 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов «скорой» и пожарной машины. Соответствующий перехват разговора с диспетчером был опубликован в сети.