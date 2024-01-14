Українські військові збили над Азовським морем російський військовий літак А-50 та підбили Іл-22 увечері 14 січня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у Силах оборони.



Зазначається, що Повітряними силами було збито літак А-50 та пошкодження Іл-22М11 ВКС РФ, бортовий номер 75106.

Наголошується, що А-50 було збито одразу після його заступлення на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. Літак зник із радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.



Літак Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового і в результаті було підбито вздовж узбережжя Азовського моря близько 21:00 14 січня. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик «швидкої» та пожежної машини. Відповідне перехоплення розмови з діспетчером було опубліковано вмережі.