В Германии спрогнозировали войну России с НАТО — Bild

В Бундесвере (Вооруженные силы Германии) готовятся к возможному конфликту между Россией и НАТО и спрогнозировали его ход в течение всего 2024 и части 2025 года. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Источник Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера, сообщает о том, что эскалация напряженности между НАТО и Россией может произойти уже в феврале. В секретном документе, предназначенном только для служебного пользования, Минобороны Германии подробно описывает возможный путь к конфликту между Россией и НАТО, события которого развиваются месяц за месяцем. Кульминацией становится размещение сотен тысяч солдат НАТО и начало войны летом 2025 года.

Bild приводит сценарий из документа, уделяя особое внимание безопасности и избегая конкретных данных о численности и передвижении войск НАТО. Сценарий «Оборона Альянса 2025 года» Бундесвера предусматривает начало мобилизации России в феврале 2024 года, за которым последует весеннее наступление в Украине и последующая атака России на страны Балтии в июле. Предусматриваются кибератаки и другие формы гибридной войны.

Согласно сценарию, напряженность может достичь пика в октябре с перекидыванием войск и ракет России в Калининград. В декабре 2024 года возможны «пограничные конфликты» и «беспорядки с многочисленными жертвами» в регионе «Сувалкского коридора». В период после выборов в США, когда страна может остаться без лидера, Россия с поддержкой Беларуси может повторить вторжение 2014 года в Украину на территории НАТО.

Сценарий заканчивается через 30 дней после дня Х, когда НАТО перебрасывает значительные военные силы, включая Бундесвер, на восточный фланг. Однако вопрос о том, будет ли Россия сдержана НАТО, остается открытым в сценарии.

Напомним, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке придерживается мысли, что как только оккупанты начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца и пока им не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники.