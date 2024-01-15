У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild

У Бундесвері (Збройні сили Німеччини) готуються до можливого конфлікту між Росією та НАТО і спрогнозували його хід протягом усього 2024 та частини 2025 року. Про це повідомило німецьке видання Bild.

Джерело Bild, посилаючись на секретний документ Бундесверу, повідомляє, що ескалація напруженості між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. У секретному документі, призначеному лише для службового користування, Міноборони Німеччини докладно описує можливий шлях до конфлікту між Росією та НАТО, події якого розвиваються місяць за місяцем. Кульмінацією стає розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.

Bild наводить сценарій з документа, приділяючи особливу увагу безпеці та уникаючи конкретних даних про чисельність та пересування військ НАТО. Сценарій «Оборона Альянсу 2025 року» Бундесверу передбачає початок мобілізації Росії в лютому 2024 року, за яким буде весняний наступ в Україні та наступна атака Росії на країни Балтії в липні. Передбачаються кібератаки та інші форми гібридної війни.

Згідно зі сценарієм, напруженість може досягти піку в жовтні з перекиданням військ та ракет Росії до Калінінграда. У грудні 2024 року можливі «прикордонні конфлікти» та «заворушення з численними жертвами» у регіоні «Сувалкського коридору». У період після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, Росія за підтримки Білорусі може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.

Сценарій закінчується через 30 днів після дня Х, коли НАТО перекидає значні військові сили, включаючи Бундесвер, на східний фланг. Однак питання про те, чи Росія буде стримано НАТО, залишається відкритим у сценарії.

Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Репке дотримується думки, що як тільки окупанти почали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці і поки їм не вдалося нічого досягти, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки.