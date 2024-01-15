В Херсоне после обстрелов остановилось движение троллейбусов

В результате российских обстрелов центра Херсона, ночью были повреждены кабели и контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов невозможно. Об этом написал в Facebook начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Специалисты КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета проводят работы по восстановлению сети. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии», — заявил Мрочко.



Он также добавил, что Маршрутные автобусы работают по графику. Сегодня 15 января на линии выехали 79 автобусов.



Напомним, российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области, попав по пожарному подразделению, в результате чего есть пострадавшие.