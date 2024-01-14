Оккупанты ударили по пожарному подразделению на Херсонщине: пострадали работники

Российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области сегодня, 14 января. Россияне ударили по пожарному подразделению, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Россияне атаковали дроном камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе», — написал он.



По уточненной информации, ранения получили четверо пожарных. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.



Напомним, на оккупированной территории Херсонской области два российских оккупанта в алкогольном опьянении расстреляли гражданского в его собственном доме. Им сообщено о подозрении.