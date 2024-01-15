У Херсоні після обстрілу зупинився рух тролейбусів

Внаслідок російських обстрілів центру Херсона, вночі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що рух тролейбусів неможливий. Про це написав у Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Фахівці КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради проводять роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії», - заявив Мрочко.



Він також додав, що маршрутні автобуси працюють за графіком. Сьогодні 15 січня на лінії виїхало 79 автобусів.



Нагадаємо, російські окупанти атакували Станіслав Херсонської області, влучивши по пожежному підрозділу, внаслідок чого постраждали робітники.