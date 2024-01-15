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ССО уничтожили группу противника вблизи Авдеевки

15 января 2024, 08:59

ССО уничтожили группу противника вблизи Авдеевки

Удар по оккупантам под Авдеевкой. Фото: кадр из видео Удар по оккупантам под Авдеевкой. Фото: кадр из видео

На Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться, отправляя в атаки свои группы по одному маршруту, который вычислили операторы ССО и нанесли по нему удар. Об этом в отчете доложило командование Сил специальных операций. 

«Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь», – рассказали операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющие задачи в этом районе.

Удар по оккупантам под Авдеевкой. Фото: кадр из видео

Отмечается, что во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором была обнаружена группа из пяти лиц, пытавшихся проводить разведку.

Операторы ССО открыли по противнику огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое – получили ранения.

Напомним, во время разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную тяжелую огнеметную систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировал удар HIMАRS по ней.

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