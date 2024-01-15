ССО знищили групу противника поблизу Авдіївки

Удар по окупантах під Авдіївкою. Фото: кадр із відео

На Авдіївському напрямку російські окупанти не залишають спроб просунутися, відправляючи в атаки свої групи за одним маршрутом, який вирахували оператори ССО і завдали по ньому удару. Про це у звіті доповіло командування Сил спеціальних операцій.



«Один і той самий маршрут противник атакує щоночі», – розповіли оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання у цьому районі.

Удар по окупантах під Авдіївкою. Фото: кадр із відео

Зазначається, що під час нічного спостереження у зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом було виявлено групу з п'яти осіб, які намагалися проводити розвідку.



Оператори ССО відкрили по противнику вогонь із міномета. Внаслідок вогневого ураження троє окупантів знищено, ще двоє – отримали поранення.



Нагадаємо, під час розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану важку вогнеметну систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» та скоригував удар HIMАRS по ній.