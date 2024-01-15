В Покровске возобновили услугу оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины

С понедельника, 15 января, Центр предоставления административных услуг в Покровске Донецкой области возобновил прием документов для оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил сегодня ЦПАУ Покровска.

С перечнем предоставляемых услуг и документов можно ознакомиться по ссылке: https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/

Дополнительная консультация предоставляется по телефону (099) 415-46-92.

Напомним, что до возобновления предоставления этой услуги жителям Покровского, а также соседних с ним районов Донецкой области для оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины и загранпаспорта необходимо было ездить самое близкое в Днепр.