У Покровську відновили послугу оформлення, обміну та видачі паспорта громадянина України

З понеділка, 15 січня, Центр надання адміністративних послуг у Покровську Донецької області відновив прийом документів для оформлення, обміну та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомив сьогодні ЦНАП Покровська.

З переліком послуг та документів можна ознайомитися за посиланням: https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/

Додаткова консультація надається за телефоном (099) 415-46-92.

Нагадаємо, що до відновлення надання цієї послуги мешканцям Покровського, а також сусідніх з ним районів Донецької області для оформлення, обміну та видачі паспорта громадянина України та закордонного паспорта необхідно було їздити щонайближче до Дніпра.