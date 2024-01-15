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В НАТО и Бундесвере прокомментировали статью Bild о возможной войне с РФ

15 января 2024, 15:53

В НАТО и Бундесвере прокомментировали статью Bild о возможной войне с РФ

Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с РФ не является секретным разведывательным анализом. Об этом сообщили директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс и представитель Минобороны Германии.

Представитель НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

«Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами», — заявил он.

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

В Минобороны Германии не пожелали комментировать информацию.

«По сути, я могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев — даже если они крайне маловероятны — является частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения», — сказал представитель Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года. Секретный сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

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