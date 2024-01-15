У НАТО та Бундесвері прокоментували статтю Bild про можливу війну з РФ

Поширена інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з РФ не є секретним розвідувальним аналізом. Про це повідомили директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс та представник Міноборони Німеччини.

Представник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

«Колись сценарії були повністю вигадані з неіснуючими країнами та географічними регіонами», — заявив він.

Однак тепер у НАТО почали використовувати існуючі країни та географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс наголосив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.

«По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв — навіть якщо вони є вкрай малоймовірними — є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання», — сказав представник Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже у лютому цього року. Секретний сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» розпочинається у лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та закликає до армії ще 200 тисяч військовослужбовців.