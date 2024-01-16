Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников

16 января 2024, 08:00

В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников

В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео

В российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января прогремела серия взрывов, сообщают о работе беспилотников. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Отмечается, что взрывы слышали жители юго-западного района и Шилово. Предварительно от прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В МЧС заявили о возгорании на площади 5 кв.метров в многоквартирном доме, не уточнив причины. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Также взрыв слышали в районе аэропорта. Teлеграм-канал SHOT сообщил, что одной из целей БПЛА мог быть именно военный аэродром Балтимор, находящийся неподалеку от этого дома.

Местные жители в пабликах сообщают, что от громких звуков дрожали окна в рамах. Всего было слышно более десяти взрывов. Также сообщается о ярких вспышках в небе.

Позже губернатор Александр Гусев заявил, что средства ПВО отразили атаку якобы украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал.

Минобороны РФ позже сообщило, что на территории Воронежской области были уничтожены пять и перехвачены три беспилотника.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Взрывы Россия Воронеж атака беспилотников

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
11:54
Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка минувшей ночью
11:35
Силы сопротивления в Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой — ГУР
11:15
В оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди
10:22
Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters
09:34
В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое
08:30
В Германии спрогнозировали войну России с НАТО — Bild
08:00
На Бахмутском направлении Россия увеличила количество военных — ISW
16:57
Погиб подполковник РФ после удара по «Сакам» — СМИ
16:30
На оккупированных территориях растет смертность среди гражданского населения — ЦНС
09:55
Часть Калининского района оккупированного Донецка осталась без света минувшей ночью
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 января
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 января
21:47
В оккупированных городах Донецкой области «скачет» напряжение, остановлены несколько котельных
20:43
Оккупированная Макеевка под обстрелом: ранена женщина, разрушены дома
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
все новости
08:24
Обстрел Донетчины: за сутки россияне убили одного гражданского, еще пять получили ранения
08:00
В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:40
Донецкая и Луганская области могут столкнуться с дефицитом воды
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
21:12
В Нью-Йорке на Донетчине после российского обстрела под завалами дома ищут 5 человек
20:27
Зеленский рассказал, пригласит ли Киев Москву и Пекин на обсуждение «Формулы мира»
19:13
«Формулу мира» для Украины обсудят на саммите в Швейцарии
18:59
Ночной обстрел Курахово: повреждены минимум 6 жилых домов
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
17:12
В Покровской больнице открыли обновленный инсультный блок
16:50
Сейчас в гуманитарной помощи нуждается 14,6 млн украинцев — ООН
16:45
Армия РФ трижды ударила по Курахово: повреждены окна, более 10 многоэтажек и админздания
15:57
Удар по рынку в Константиновке: Тип оружия не определен спустя пять месяцев после трагедии
15:55
Энергетики вернули свет в 46 населенных пунктов Донецкой области
15:53
В НАТО и Бундесвере прокомментировали статью Bild о возможной войне с РФ
15:15
В Покровске возобновили услугу оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины
15:10
В Давосе презентовали еще пять пунктов «Формулы мира» Украины
13:57
В Краматорске запускают новый автобусный маршрут
13:40
Россия обстреляла Донецкую область: повреждены жилые дома, кафе, магазин, два учебных заведения, автомобили и газопровод
все новости
ВИДЕО
«Вагнеровец» из Беларуси. Фото: СБУ «Вагнеровец» из Беларуси готовил удары БпЛА Shahed по Киеву
15 января, 10:50
Удар по оккупантам под Авдеевкой. Фото: кадр из видео ССО уничтожили группу противника вблизи Авдеевки
15 января, 08:59
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: кадр из видео Все, кто хотел эвакуироваться, сделали это — Филашкин
13 января, 17:20
«Донецкоблгаз» в Покровске. Фото: кадр из видео В Покровском районе возобновили газоснабжение в 40 домах
13 января, 13:40
За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12 января, 13:22
Дырка в стене дома после попадания снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
12 января, 12:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама