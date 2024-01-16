В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников

В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео

В российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января прогремела серия взрывов, сообщают о работе беспилотников. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Отмечается, что взрывы слышали жители юго-западного района и Шилово. Предварительно от прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В МЧС заявили о возгорании на площади 5 кв.метров в многоквартирном доме, не уточнив причины. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Также взрыв слышали в районе аэропорта. Teлеграм-канал SHOT сообщил, что одной из целей БПЛА мог быть именно военный аэродром Балтимор, находящийся неподалеку от этого дома.

Местные жители в пабликах сообщают, что от громких звуков дрожали окна в рамах. Всего было слышно более десяти взрывов. Также сообщается о ярких вспышках в небе.

Позже губернатор Александр Гусев заявил, что средства ПВО отразили атаку якобы украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал.

Минобороны РФ позже сообщило, что на территории Воронежской области были уничтожены пять и перехвачены три беспилотника.