У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників

У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео

У російському Воронежі в ніч проти вівторка, 16 січня пролунала серія вибухів, повідомляють про роботу безпілотників. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що вибухи чули жителі південно-західного району та Шилово. Попередньо від прильоту невідомого боєприпасу постраждав багатоквартирний житловий будинок на Тепличній вулиці. У МНС заявили про спалах на площі 5 кв. метрів у багатоквартирному будинку, не уточнивши причини. Постраждалих, за даними відомства, немає.

Також вибух чули у районі аеропорту. Teлеграм-канал SHOT повідомив, що однією з цілей БПЛА міг бути саме військовий аеродром Балтімор, який знаходиться неподалік цього будинку.

Місцеві жителі у пабликах повідомляють, що від гучних звуків тремтіли вікна у рамах. Загалом було чути понад десять вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.

Пізніше губернатор Олександр Гусєв заявив, що засоби ППО відбили атаку нібито українських БПЛА на Вороніж, ніхто не постраждав.

Міноборони РФ пізніше повідомило, що на території Воронезької області було знищено п'ять і перехоплено три безпілотника.