РФ за сутки 25 раз обстреляла населенные пункты Донетчины: в полиции показали последствия атак

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 15 января, 25 раз открывали огонь по гражданскому населению Донецкой области. Под обстрелом находились 6 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселок Нью-Йорк, села Предтечино, Птичье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Отмечается, что повреждены 23 гражданских объекта — 15 жилых домов, 8 автомобилей.





Ситуация в регионе за сутки следующая:





По Авдеевке оккупанты ударили 13 ракетами и артиллерией. Ранен человек, поврежден многоквартирный дом.



Во время атаки на Красногоровку российские захватчики убили мужчину, который несколько дней не дожил до своего 53-летия. Еще один гражданский житель был ранен.



Авиаудар четырьмя управляемыми авиабомбами КАБ-500 враг нанес по Нью-Йорку. По состоянию на 9:00 известно о трех раненых гражданских лицах. Под завалами, вероятно, находятся пять человек. Разрушения получили 6 трехэтажных домов и 5 частных.





Из «Смерчей» россияне обстреляли Птичье, повредили три частных дома.



Напомним, оккупанты за 15 января атаковали Донецкую область. В результате обстрелов один человек погиб, также известно о пятерых травмированных.