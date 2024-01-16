Обстрел Донетчины: за сутки россияне убили одного гражданского, еще пять получили ранения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 января, атаковали Донецкую область. В результате обстрелов один человек погиб, также известно о пятерых травмированных. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 15 января россияне убили 1 жителя области — в Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1833 человека, еще 4482 – получил ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним,в оккупированном Донецке ранен мирный житель днем 15 января. В группировке «ДНР» заявили, что житель Кировского района получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата. Это произошло на улице Кирова.