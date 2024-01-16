РФ за добу 25 разів обстріляла населені пункти Донеччини: у поліції показали наслідки атак

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ минулої доби, 15 січня, 25 разів відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області. Під обстрілом перебували 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селище Нью-Йорк, села Предтечине, Птиче. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Зазначається, що пошкоджено 23 цивільні об'єкти — 15 житлових будинків, 8 автомобілів.





Ситуація у регіоні за добу наступна:





По Авдіївці окупанти вдарили 13 ракетами та артилерією. Поранено людину, пошкоджений багатоквартирний будинок.



Під час атаки на Красногорівку російські загарбники вбили чоловіка, який кілька днів не дожив до свого 53-річчя. Ще одного цивільного мешканця поранил.



Авіаудар чотирма керованими авіабомбами КАБ-500 ворог завдав по Нью-Йорку. Станом на 9:00 відомо про трьох поранених цивільних осіб. Під звалами, ймовірно, перебувають п’ятеро людей. Руйнувань зазнали 6 триповерхових будинків і 5 приватних.





З «Смерчів» росіяни обстріляли Птиче, пошкодили три приватні будинки.



Нагадаємо, окупанти за 15 січня атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, також відомо про п'ятьох травмованих.