Охранник детсада в Запорожье наводил российские ракеты на дома украинцев

Охранник детсада в Запорожье наводил ракеты на дома украинцев. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью, информирует пресс-центр СБУ.



«Установлено, что по его наведению оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года. Тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были повреждены или полностью разрушены», — говорится в сообщении.



По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил России.



В поле зрения оккупантов он попал из-за своей знакомой – хористки местной церкви УПЦ МП, которая сбежала на временно захваченную часть Запорожья, где работает на спецслужбу страны-агрессора.



По указаниям россиян он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении.

Охранник детсада в Запорожье наводил ракеты на дома украинцев. Фото: СБУ

Кроме того, он корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население. Ему грозит пожизненное заключение.



Ранее Служба безопасности задержала боевика из группировки «Вагнер», которую российская ГРУ «забросила» в Украину для попытки нанести удар по энергосистеме Украины с помощью БпЛА типа Shahed.