Охоронець дитсадка у Запоріжжі наводив російські ракети на будинки українців

Охоронець дитсадка у Запоріжжі наводив ракети на будинки українців. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента військової розвідки Росії, котрий коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжю, інформує пресцентр СБУ.



«Встановлено, що за його наведення окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних будинків було пошкоджено або повністю зруйновано», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником головного управління генштабу збройних сил Росії.



У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.



За вказівками росіян, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Охоронець дитсадка у Запоріжжі наводив ракети на будинки українців. Фото: СБУ

Крім того, він коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше Служба безпеки затримала бойовика з угрупування «Вагнер», яке російська ГРУ «закинула» в Україну для спроби завдати удару по енергосистемі України за допомогою БпЛА типу Shahed.