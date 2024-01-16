В Верховной Раде рассмотрят законопроект о цифровизации в армии

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект №10062, которым разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать мобильнее и эффективно как на поле боя, так и в тылу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.



Отмечается, что законопроект является критически важным для обороноспособности Украины. Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат. Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.



В Минобороны подчеркнули, что благодаря этому законопроекту:

▪️ будут освобождены средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

▪️ ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

▪️ ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

▪️ усилится защита данных от кибер-атак оккупантов и т.д.



«Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.д. Также будет возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата), а также реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим», — говорится в сообщении.



Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что в проекте закона будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.



Напомним, военнообязанные украинцы получили ответы на опасения относительно оформления определенных документов за рубежом. О вопросах мобилизации и воинского учета говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале консульского отдела Посольства Украины в Великобритании (Consulate of Ukraine in London).