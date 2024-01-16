У Верховній Раді розглянуть законопроєкт щодо цифровізації в армії

Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт №10062, яким розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти мобільніше та ефективно як на полі бою, так і в тилу. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.



Зазначається, що законопроєкт є критично важливим для обороноздатності України.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.



У Міноборони наголосили, що завдяки цьому законопроекту:

- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);



- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;



- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;



- посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.



«Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо. Також буде можливість створення та використання цифрового військово-облікового документа (сертифікату), а також реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.



Крім того, в оборонному відомстві додали, що у проекті закону буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.



Нагадаємо, військовозобов'язані українці отримали відповіді на побоювання щодо оформлення певних документів за кордоном. Про питання мобілізації та військового обліку йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі консульського відділу Посольства України у Великій Британії (Consulate of Ukraine in London).