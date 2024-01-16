«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек

Из Авдеевки полицейские спасли пожилую женщину с котёнком, дом которой выгорел, супругов, переживших удар авиабомбы, и двух раненых. Об этом рассказали в управлении Нацполиции Донецкой области.



В связи с обострением ситуации в городе все больше людей обращаются в полицию с просьбой их эвакуировать. В первую очередь это те, кто пострадал в результате обстрелов.



Среди эвакуированных – местный житель с осколочными ранениями лица и конечностей. Ранение головы получила и пожилая женщина.



О помощи также попросила пожилая жительница, проживающая в 500 метрах от позиций оккупантов. Ее дом сгорел в результате попадания снарядов, поэтому она нашла убежище в соседнем.



Женщину вывезли вместе с ее любимцем – четырехмесячным котёнком Боней. С улицы, куда недавно сбросили фугасную авиабомбу, экипаж также эвакуировал супружескую пару. После последнего удара пенсионеры боялись оставаться в городе.



В Авдеевке остается более 1000 человек. Ранее, 13 января 2024 года, прошла пресс-конференция главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на которой он рассказал об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов.