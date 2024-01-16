«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей

З Авдіївки поліцейські врятували жінку з кошеням, будинок якої вигорів, подружжя, яке пережило удар авіабомби, та двох поранених. Про це повідомили в управлінні Нацполіції Донецької області.



«У зв'язку із загостренням ситуації у місті дедалі більше людей звертаються до поліції з проханням їх евакуювати. Насамперед це ті, хто постраждав внаслідок обстрілу», - пояснили правоохоронці.



Серед евакуйованих – місцевий житель з осколковими пораненнями обличчя та кінцівок. Поранення голови отримала і жінка похилого віку.



Про допомогу також попросила літня мешканка, яка проживає за 500 метрів від позицій окупантів. Її будинок згорів унаслідок влучення снарядів, тому вона знайшла притулок у сусідньому.



Жінку вивезли разом із її улюбленцем – чотиримісячним кошеням Бонею. З вулиці, куди нещодавно скинули фугасну авіабомбу, екіпаж також евакуював подружню пару. Після останнього удару пенсіонери боялися залишатись у місті.



В Авдіївці залишається понад 1000 людей. Раніше, 13 січня 2024 року, відбулася пресконференція голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на якій він розповів про евакуацію з прифронтових населених пунктів.