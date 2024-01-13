Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: кадр из видео

Сегодня, 13 января 2024 года, прошла пресс-конференция главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на которой он рассказал об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов.



«Среди населения, все, кто хотел эвакуироваться — уже эвакуировались», — отметил глава Донецкой ОВА.



Изначально он напомнил, что до начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области проживало 1 900 000 человек.



«С началом войны их осталось 525 000-500 000 тысяч. Кто-то выезжает, кто-то возвращается назад», — рассказал Филашкин.



По словам главы Донецкой ОВА, существует такая категория людей, которые выехали — получили материальную помощь [выплаты], а потом вернулись назад.



Он отмечает, что полиция совместно с властью прифронтовых населенных пунктов, начиная от Лиманской громады и заканчивая Великоновоселковской территориальной общиной рискуют жизнями и пытаются эвакуировать людей каждый день.



«Большую помощь оказывают полицейское подразделение "Белые ангелы" и подразделения ГСЧС, у которых уже отлажен алгоритм дейтвий», — заявил глава Донецкой ОВА.



Людей вывозят в Покровск и Краматорск, где они могут получить гуманитарную и психологическую помощь, после чего у жителей Донбасса есть возможность на поезде добраться до Житомира.



На следующей неделе согласно Филашкину будет подписан план-меморандум, который позволит официально помогать с эвакуацией местных жителей волонтерам.



Ранее экипаж полиции «Белые ангелы» эвакуировал из Авдеевки Донецкой области двух тяжелораненых женщин. Напомним, по состоянию на 11 января в Авдеевке, проживает более 1000 горожан.



Команда Благотворительного фонда «Схід SOS» продолжает помогать жителям прифронтовых населенных пунктов Донецкой области выехать на безопасную территорию страны.