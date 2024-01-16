Из двух громад Купянского района объявили обязательную эвакуацию

На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Ранее здесь эвакуация проводилась частично. Об этом сегодня заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — объявил он.

По словам Синегубова, в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 — дети.

Речь идет о семьях с детьми, проживающих в населенных пунктах: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовка — Кондрашевской громады;

Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской громады.

Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

«Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций», — добавил глава ОВА.

Напомним, Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.