Із двох громад Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилася частково. Про це сьогодні заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«З огляду на ситуацію з безпекою, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району», — оголосив він.

За словами Синєгубова, наразі у цих населених пунктах перебувають 3043 особи, з них 279 — діти.

Йдеться про сім'ї з дітьми, що проживають у населених пунктах: Благодатівка, Вишневка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Соболівка, Садівка — Кондрашівської громади;

Біле, Воронцовка, Лісова Стінка, Сенькове, Синіха — Курилівської громади.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати 0-800-33-92-91.

«Всіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій», — додав глава ОВА.

Нагадаємо, Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямку в останні тижні стала досить напруженою. Незважаючи на те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.