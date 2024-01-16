Успехи оккупантов в районе Авдеевки маловероятны в ближайшее время — разведка Британии

По оценке Минобороны Британии российские попытки окружить Авдеевку не достигли необходимого эффекта и успехи оккупантов в этом районе маловероятны в ближайшее время.



Британские аналитики отметили, что в течение последней недели ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций на фронте.

«Несмотря на прогресс, достигнутый в конце декабря 2023 года в захвате Марьинки, Россия не смогла воспользоваться этим и продвинуться ни на запад к Курахову, ни на юг к Новомихайловке», — заявили в Минобороны страны-партнера.



Окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением российских усилий, однако на сегодня Россия достигла очень ограниченных территориальных успехов, заплатив за них значительную цену как в материальном, так и в человеческом плане.



Отмечается, что северный поселок Степное остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту снабжения Авдеевки, а усилия РФ по изоляции города маловероятны по крайней мере в течение следующей недели.



Между тем украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра, несмотря на попытки России вытеснить их.



Напомним, по состоянию на 14 января на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч оккупационных войск.