Успіхи окупантів у районі Авдіївки малоймовірні найближчим часом – розвідка Британії

За оцінкою Міноборони Британії, російські спроби оточити Авдіївку не досягли необхідного ефекту і успіхи окупантів у цьому районі малоймовірні найближчим часом.



Британські аналітики зазначили, що протягом останнього тижня ані російські, ані українські війська не зайняли жодних значних позицій на фронті.

«Попри прогрес, досягнутий наприкінці грудня 2023 року в захопленні Мар'їнки, Росія не змогла скористатися цим і просунутися ні на захід до Курахового, ні на південь до Новомихайлівки», - заявили в Міноборони країни-партнера.



Оточення Авдіївки, ймовірно, залишається ключовим напрямом російських зусиль, проте на сьогодні РФ досягла дуже обмежених територіальних успіхів, заплативши за них значну ціну як у матеріальному, так і людському плані.



Зазначається, що північне селище Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання Авдіївки, а зусилля Росії щодо ізоляції міста малоймовірні принаймні протягом наступного тижня.



Тим часом українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, всупереч спробам окупантів витіснити їх.



Нагадаємо, станом на 14 січня на Авдіївському напрямку перебуває близько 40 тисяч окупаційних військ.