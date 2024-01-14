В ВСУ ответили, сколько оккупантов находятся в районе Авдеевки

По состоянию на 14 января на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч оккупационных войск. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.



«Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении — это примерно 40 тысяч действует», — отметил он.



По словам Штупуна, российские войска продолжают активно использовать дроны на фронте. Только 13 января украинские военнослужащие уничтожили 27 беспилотников.



Напомним, город Авдеевка Донецкой области вот уже четвертый месяц находится под давлением российских войск. Украинские спасатели стараются ежедневно вывозить людей в безопасные места. В частности, с начала 2024 года эвакуированы 17 гражданских.